Глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что широко обсуждаемые истории о дорогих машинах духовенства не имеют ничего общего с подлинным служением Церкви.

«К сожалению, очень часто люди обращают внимание на какие-то внешние мелочи, на всякую внешнюю мишуру, и забывают самое главное - то, что Церковь миллионам людей дает смысл жизни, радость и счастье, что она способна восстановить разрушенные семьи. Церковь в этом мире совершает чудеса», - сказал митрополит в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

По его словам, если бы люди на это обращали больше внимания, то, «всем было бы лучше: и Церкви было бы спокойнее отнести свое служение в обществе, и общество бы не лихорадило от подобного рода высказываний и обвинений».

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал священнослужителей не ездить на дорогих автомобилях, даже если таковые являются подарками.