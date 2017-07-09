Научные работники из Университета Л"Акуилы в Италии провели исследование и выяснили, что ежедневное употребление умеренного количества шоколада способствует более активной работе мозга.

Ученые попросили добровольцев употреблять шоколад или пить какао каждый день. Так по итогам эксперимента исследователи зафиксировали положительное влияние какао-бобов на мозг человека и заметное улучшение памяти.

Кроме того, шоколад снижает риск заболевания нервной системы, сообщает ФАН.