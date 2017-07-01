Специалисты Открытого университета в Барселоне развеяли миф о вредном воздействии компьютерных игр на мозг человека. Есть и положительная сторона этого увлечения: геймеры могут решать более сложные задачи из-за хорошей памяти и высокой концентрации внимания, сообщает телеканал «360».

Причиной этого эффекта названо увеличение правой части гиппокампа — области мозга, отвечающей за консолидацию памяти.

В основу выводов ученых были положены данные более 120 различных исследований.

Факты негативного влияния видеоигр ученые также не стали отвергать. Геймерам грозит ожирение, развитие близорукости, определенной зависимости и проблемы с эмоциональным состоянием.