Американские ученые установили, что жители земли ошибаются, когда говорят, что Луна — белая, а Солнце — желтое. Причиной самой распространенной среди землян ошибки они назвали влияние атмосферы Земли, которая искажает реальные краски небесных тел.

Исследователи из Аризонского университета смогли проанализировать образцы лунного грунта, после чего опубликовали сенсационное заявление об истинном цвете Луны.

Как удалось установить, спутник Земли покрыт толстым слоем пыли, за которым не видно всего многообразия цветов истинной Луны: породы небесного тела имеют коричневый, розоватый и голубоватый оттенки.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», цвета пород на Луне зависят от содержания в них соединений титана и железа, в частности оксида железа и диоксида титана, которые, помимо всего прочего, способны менять свой цвет.

Кроме того, отмечают ученые, Солнце на самом деле белое, а не желтое или красное, каким его видят жители Земли.