После Brexit между Великобританией и Евросоюзом будут заключены перспективные торговые соглашения. Об этом заявила британский премьер-министр Тереза Мэй по итогам саммита G20 в Гамбурге.

Мэй отметила, что в данный момент ведется работа, чтобы заключить крупное торговое соглашение с Европейским союзом.

Политик уверена, что Британия достигнет хорошего соглашения с ЕС, потому что оно , согласно словам Мэй, «касается не только Британии, но это также в интересах оставшихся 27 стран-членов».

Кроме того, она отметила, что после Brexit Британия будет стремиться заключить договоры как со старыми, так и с новыми партнерами.