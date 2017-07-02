Окружение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй предупредило представителей бизнеса о возможности отказа от переговоров по Brexit в этом году из-за разногласий по «счету за выход из Евросоюза».

Об этом сообщает издание Telegraph со ссылкой на высокопоставленного чиновника в кабинете министров страны.

По данным издания, такой шаг может показать «внутреннему рынку», что Мэй не собирается выплачивать компенсацию за выход Британии из Евросоюза в размере более €100 млрд, которую требуют некоторые европейские политики.

Издание добавляет, что в ходе встречи представитель правительства предупредил британские деловые круги, что несмотря на отсутствие окончательного решения о выходе из переговоров по Brexit, такой вариант возможен. Как сообщается, встреча с бизнесменами состоялась в прошлом месяце сразу после выборов. Целью переговоров была попытка ограничить негативную реакцию рынков в случае, если переговоры по сумме выплат ЕС будут тяжелыми.