Большинство подданных Соединенного Королевства выступают против Brexit. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного организацией Survation.

Если бы референдум по выходу Великобритании из Европейского союза прошел в ближайший вторник, то 54% подданных проголосовали бы против Brexit, сообщила в понедельник газета Independent.

Как пишет издание, поддерживают выход страны из Европейского союза 46%.

Кроме того, согласно результатами опроса, большинство его участников предпочло бы, чтобы переговоры по Brexit прекратились и британское правительство начало работу, направленную на то, чтобы остаться в Евросоюзе.