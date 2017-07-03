СМИ: каждый второй британец выступает против Brexit
Большинство подданных Соединенного Королевства выступают против Brexit. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного организацией Survation.
Если бы референдум по выходу Великобритании из Европейского союза прошел в ближайший вторник, то 54% подданных проголосовали бы против Brexit, сообщила в понедельник газета Independent.
Как пишет издание, поддерживают выход страны из Европейского союза 46%.
Кроме того, согласно результатами опроса, большинство его участников предпочло бы, чтобы переговоры по Brexit прекратились и британское правительство начало работу, направленную на то, чтобы остаться в Евросоюзе.