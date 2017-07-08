Писатель и почетный гражданин Санкт-Петербурга Даниил Гранин похоронен в субботу в поселке Комарово Ленинградской области. Российский деятель культуры скончался 4 июля на 99-м году жизни.

По информации полиции, попрощаться с писателем на кладбище пришли порядка 700 человек. Гроб с телом Гранина сопровождал почетный караул, во время траурной церемонии прогремели три залпа воинского салюта.

Писатель был похоронен рядом с его супругой, Риммой Майоровой, на Комаровском кладбище, где находятся могилы видных деятелей культуры и науки, военного дела и медицины.