Российский президент Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями семье писателя Даниила Гранина.

«В связи с той утратой, которую мы все понесли ночью, я имею в виду смерть Даниила Гранина, президент Путин направил телеграмму соболезнования родным и близким Гранина», — сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Писатель Даниил Гранин ушел из жизни поздно вечером 4 июля в Санкт-Петербурге на 99-м году жизни.