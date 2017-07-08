Церемония прощания с писателем Даниилом Граниным началась в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге, он будет похоронен на Комаровском кладбище.

В траурных мероприятиях принимают участие члены городского правительства, депутаты, почетные граждане Северной столицы, представители творческой интеллигенции.

«Уход из жизни Даниила Александровича — это большая потеря не только для Петербурга, но и для всей нашей страны», — сказала на траурной церемонии глава Совфеда Валентина Матвиенко.

«Он подарил нам прекрасное культурное наследие, при этом никогда не был ментором, был бережлив к своим читателям и слушателям. Я запомнил его настоящим петербургским интеллигентом», — отметил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

Министр культуры Владимир Мединский подчеркнул, что писатель «относится к тем людям, чья бессмертная душа навсегда будет с нами».

Отмечается, что из-за участия в мероприятии чиновник опоздает на заседание коллегии Минкульта в Царском Селе.

Писатель скончался в Санкт-Петербурге 4 июля в возрасте 98 лет. Гранин — автор романов «Иду на грозу», «Искатели», «Зубр», «Блокадная книга» и других.