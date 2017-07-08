Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров заявил о том, что Минкомсвязь выступает за создание пилотных проектов в РФ в сфере криптовалют.

Глава Минкомсвязи отказался комментировать основную позицию РФ, сославшись на то, что ее вырабатывают в Банке России, но подчеркнул, что «мы (Минкомсвязь — «Известия») как технологическое министерство, конечно же, выступаем за».

«Будет или нет что-то по криптовалютам — нужно дождаться решения Банка России, но я считаю, что те или иные эксперименты нужно делать обязательно, даже если они закончатся отрицательным решением», — подытожил Никифоров.

Напомним, в настоящее время в РФ действует запрет на выпуск денежных суррогатов.