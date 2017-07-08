Глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров в понедельник представит коллективу компании «Почта России» нового генерального директора Николая Подгузова, передает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение директора департамента внешних коммуникаций министерства Екатерины Осадчей.

Никифоров считает, что экс-замглавы Минэкономразвития способен привнести в компанию свой опыт работы в банковской сфере и госвласти. По словам руководителя Минкомсвязи, перед обновленной командой ФГУП «Почта России» поставлена задача подготовить предприятия к акционированию.

При этом прежний гендиректор компании Дмитрий Страшнов, полномочия которого истекли 1 июля 2017 года, смог эффективно справиться с возникшей в «Почте России» кризисной ситуацией, которая была связана с логистикой, считает Никифоров.