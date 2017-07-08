Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров рассчитывает на положительный эффект от создания российско-американской рабочей группы по информационной безопасности.

Никифоров также подчеркнул, что Россия рассчитывает на хорошее взаимодействие двух стран в сфере кибербезопасности, считая, что ситуация с блокировкой российских программ в США — неправильная.

«Мы рассчитываем на хорошее взаимодействие в этой сфере, считаем, что это точно не та тема, по которой нужно говорить языком односторонних санкций», — добавил Никифоров.

Глава Минкомсвязи отметил, что необходимо совместными усилиями «снимать какие-то ограничения, нужно открывать исходные коды программного обеспечения».