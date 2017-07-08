Президент России Владимир Путин обсудил с лидерами Германии и Франции Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном «пробуксовку» минских соглашений по Украине, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По его словам, стороны, тем не менее, продемонстрировали готовность двигаться дальше в урегулировании ситуации на Украине. Песков отметил, что лидеры обменялись мнениями по темам, где их позиции расходятся.

«Констатируется серьезная пробуксовка с реализацией минских договоренностей, не скрывается серьезное разочарование в этой связи», — сказал Песков.

Напомним, лидеры Германии и Франции вслед за США возлагают на Россию ответственность за срыв минских соглашений по урегулированию на Украине. Президент России Владимир Путин неоднократно обращал внимание, что РФ не является стороной конфликта и не может выполнить за Киев те указанные в соглашениях условия, выполнение которых в настоящее время саботируют в Киеве.

Глава МИД РФ Сергей Лавров также не единожды призывал западных журналистов, пытавшихся попросить его прокомментировать «срыв соглашений из-за России», освежить в памяти текст минских соглашений.