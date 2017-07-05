Высокопоставленный представитель Госдепа заявил на брифинге, что США полностью поддерживают Минские соглашения по Украине и считают, что лучшие замены им пока нет.

По словам дипломата, это не исключает возможность достижения той же цели лучшим способом, но на данный момент это «лучший вариант» по урегулированию конфликта в Донбассе, на который согласятся РФ и Украина. Об этом пишет «РИА Новости».

«Минск» — это то, что у нас есть, и мы полностью поддерживаем «Минск», — разъяснил слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона представитель Госдепа.