На саммите G20 в Гамбурге президент США Дональд Трамп встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель. Главы государств обсудили несколько международных тем, в том числе реализацию минских договоренностей по ситуации в Донбассе, передает ТАСС со ссылкой на заявление Белого дома.

В частности, сообщается в документе, лидеры двух стран обсудили «возобновление реализации минских договоренностей, деэскалацию конфликта между Катаром и некоторыми государствами Персидского залива и арабскими странами, а также денуклеаризацию Корейского полуострова».

Ход встречи прокомментировали в правительстве ФРГ. Уточняется, что беседа длилась около часа, при этом в повестке были и разногласия между Вашингтоном и Берлином.

С американской стороны в переговорах приняли участие дочь Трампа Иванка и ее муж Джаред Кушнер, служащий старшим советником президента.