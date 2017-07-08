Правительство Соединенных Штатов не будут поддерживать новую конвенцию о полном запрещении ядерного оружия, принятую в ООН. Об этом сообщила официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт.

Науэрт отметила, что США не участвовали в этих переговорах и не собираются вставать на сторону выполнения документа.

«Ни одно государство, обладающее ядерным оружием, не участвовало в этих переговорах, и ни один союзник США, полагающийся на расширенное ядерное сдерживание, не поддержал окончательный текст», –– добавила Науэрт.

Иными словами, Науэрт считает, что новая конвенция ООН не приведет к «реальным попыткам сделать мир более безопасным», пишет ТАСС.

По словам представителя Госдепа, США остается на пути соблюдения основных ограничений по новому ДСНВ ко времени вступления их в силу в феврале 2018 года.