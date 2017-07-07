Офис нового бюро ООН по противодействию терроризму будет работать на базе нью-йоркской штаб-квартиры организации.

Руководитель нового бюро Владимир Воронков приступит к обязанностям в сентябре, но направится на место в середине июля.

Воронков планирует начать работу с укрепления взаимодействия со всеми ооновскими структурами, вовлеченными в противодействие терроризму.

Он сообщил, что хочет поднять узнаваемость бюро и сделать результаты его работы более интересными для государств-участников.

Кроме того, отметил Воронков, предстоит формировать штатное расписание. «Естественно, я хотел бы кого-то из россиян взять, но это, опять же, вопрос будущего», — цитирует «РИА Новости» слова руководителя нового бюро.