Президент России Владимир Путин встретился на полях саммита G20 с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Главной темой переговоров был вопрос мирного договора.

По словам заместителя генсека правительства Японии Котаро Ногами, при беседе политиков присутствовали только переводчики. В таком формате она длилась 15 минут, передает «РИА Новости» со ссылкой на японские СМИ.

«Это была плотная дискуссия», — резюмировал Ногми.

Япония под заключением мирного договора с РФ подразумевает возращение островов Шикотан, Кунашир, Итуруп и Хабомаи, которые вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны.

Россия не согласна с позицией Токио, указывая на суверенитет над островами, имеющий соответствующее международно-правовое оформление.