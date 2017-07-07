Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высоко оценил прием Владимира Путина канцлером Германии Ангелой Меркель, отметив гостеприимство Меркель в ходе церемонии приветствия ею лидеров стран «большой двадцатки» на саммите G20.

«Они прекрасно встретились, Меркель — радушная хозяйка этого мероприятия, она встретила Путина, и они начали ретрит вместе с другими главами государств и правительств», — сказал Песков.

Как сообщает «Газета.ру», Путин успел перекинутся с Меркель несколькими словами во время приветствия.

По некоторым данным, в субботу у Путина, Меркель и Макрона запланирована встреча, где лидеры государств обсудят проблемы кризиса на Украине.