Японский премьер Синдзо Абэ с пониманием отнесся к длительному ожиданию встречи с президентом России Владимиром Путиным из-за затянувшихся переговоров лидеров РФ и США.

Абэ подтвердил, что очень ждал сегодняшнюю встречу. Однако он отметил, что для урегулирования таких вопросов, как Украина, Сирия, Северная Корея, и других мировых вопросов необходима встреча между лидерами России и Соединенных Штатов.

В начале встречи Путин принес извинения японскому премьер-министру от своего лица и от лица президента США Дональда Трампа за затянувшиеся российско-американские переговоры, вследствие чего японскому премьеру пришлось ждать. Абэ, в свою очередь, ответил, что наверняка лидеры РФ и США провели плодотворную встречу.