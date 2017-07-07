Виктория Ярошенко, супруга Константина Ярошенко выразила надежду, что после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа российский летчик вернется на родину.

«Знаете, у меня с самого начала были большие надежды именно на эту встречу, потому что сейчас между нашими государствами начинается закладка отношений», — сказала Виктория Ярошенко, ее слова приводит ТАСС.

Супруга российского летчика, приговоренного в США к 20 годам тюрьмы, также выразила надежду, что мировые лидеры примут дипломатическое решение, после которого Ярошенко сможет вернуться в РФ.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин знает о письме, которое Константин Ярошенко направил президенту США Дональду Трампу.