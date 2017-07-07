Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что он не знает, будет ли обсуждаться на встрече российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом судьба летчика Константина Ярошенко.

«Я не могу вам этого сказать», — заявил Песков журналистам.

Кроме того, пресс-секретарь президента подчеркнул, что о письме, которое написала супруга Ярошенко американскому лидеру, в Кремле известно.

«Мы знаем об этом письме Ярошенко, и о нем доложено президенту», — резюмировал Дмитрий Песков.

Напомним, российского летчика Константина Ярошенко 7 сентября 2011 года приговорили в США к 20 годам лишения свободы.