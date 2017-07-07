Российский лётчик Константин Ярошенко написал президенту России Владимиру Путину письмо, в котором просит его помочь вернуться на Родину и обсудить с президентом США Дональдом Трампом вопрос об экстрадиции.

Осужденный в США на 20 лет Ярошенко пишет о том, что «все возможные варианты добиться справедливости и законности в США исчерпаны». Он надеется на то, что Путин посодействует его возвращению в ходе встречи с Трампом на предстоящем саммите G20. Об этом сообщает RT.

С аналогичной просьбой Ярошенко обратился к американскому лидеру на днях. Также письмо президентам двух стран написала жена российского летчика.

Ранее «Известия» писали о письме Ярошенко американскому лидеру, в котором заключенный описывает все тягости пребывания в тюрьме и надеется на «гуманность и понимание трудной ситуации».