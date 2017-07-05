Письмо российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего в США 20-летний срок, американскому президенту Дональду Трампу является жестом отчаяния, заявила агентству «Интерфакс» его супруга Виктория.

По словам Ярошенко, состояние ее супруга в тюрьме значительно ухудшилось. «Он морально сломался, упал духом после смерти матери. Его физическое и моральное состояние находятся в крайне бедственном положении. А медицинской помощи Костя в тюрьме не получает», — рассказала женщина. Ярошенко считает письмо мужа Трампу «жестом отчаяния».

По ее словам, медики в тюрьме отказались дать ее супругу успокоительное, которое он попросил, узнав о смерти матери. «Ему предложили лишь психотропные препараты. О другой помощи и речь не идет», — рассказала она.

Ранее газета «Известия» писала об обращении Ярошенко к Трампу, в котором российский летчик просит о возвращении на родину. «Мне очень тяжело находиться в заключении вдалеке от Родины, моего народа и самое главное — моей семьи», — написал он.

Ярошенко был арестован в мае 2010 года по подозрению в подготовке транспортировки крупной партии кокаина. Приговор по его делу был вынесен американским судом в сентябре 2011 года.