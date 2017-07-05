Российский летчик Константин Ярошенко, находящийся в заключении в американской тюрьме, в письме к президенту США Дональду Трампу провел аналогию между собой и освобожденным из КНДР и скончавшимся после возвращения на родину американским студентом Отто Уормбиером.

Ранее пресса со ссылкой на Ярошенко сообщила, что летчик направил письмо-обращение Трампу с просьбой о возвращении в Россию.

«Я могу подтвердить факт отправки письма, могу также сказать, что его текст есть у меня», — цитирует агентство «РИА Новости» адвоката Ярошенко, Алексея Тарасова.

Россиянин приводит сравнение своего дела с делом американского гражданина Отто Уормбиера, который был выдан Северной Кореей и по возвращении в США, как известно, скончался, подчеркнул Тарасов. Адвокат добавил, что Ярошенко просит американского лидера проявить гуманность.