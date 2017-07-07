Немецкая компания Siemens создала специальную группу по расследованию поставок турбин своего производства в Крым в обход антироссийских санкций и пообещала не допустить незаконного использования оборудования на полуострове.

Компания отмечает, что у нее пока нет доказательств того, что турбины были поставлены в Крым, однако меры на этот счет уже принимаются.

«Мы серьезно относимся к этим сообщениям и создали целевую группу для расследования вопроса, которая работает над разъяснением фактов. Если бы были какие-либо смены маршрутов недавно приобретенных турбин (с перенаправлением) в Крым, это было бы явным нарушением договорных соглашений», — сообщает компания.

Siemens обещает принять «все возможные меры», чтобы не допустить «незаконного» использование своих турбин в Крыму. В качестве возможных мер в компании назвали отказ в услугах по установке или вводу в эксплуатацию турбин, а также отказ в обслуживании.

Российская компания «Технопромэкспорт» заявила между тем, что для объектов в Крыму были закуплены четыре турбины на вторичном рынке, а также произведена модернизация для установки турбин силами российских заводов.

Напомним, ранее компанию Siemens обвинили в поставке в Крым турбин своего производства в обход санкций против России. Позже пресс-секретарь компании Михаэль Фридрих опроверг эти сообщения. По ряду сведений, турбины в свой регион поставила Россия.