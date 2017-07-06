Немецкая компания Siemens не поставляла в Крым турбины в обход антироссийских санкций, заявил пресс-секретарь компании Михаэль Фридрих.

Россия нуждается в турбинах для новых строящихся электростанций в Крыму. Поставка турбин должна была состояться еще год назад, однако способные осуществить ее компании опасались нарушения режима санкций против России. Позднее СМИ сообщили, что в Крым были поставлены турбины немецкой Siemens, которую заподозрили в нарушении санкционного режима.

«Siemens не поставляла турбины в Крым и выполняет все ограничения по экспортному контролю», — сказал РИА «Новости» пресс-секретарь компании.

Позднее также появилась информация, что турбины в Крыму оказались не из-за поставок Siemens, а после их покупки ранее Россией. При этом Reuters сообщало, что сама Siemens могла и не знать об этом.