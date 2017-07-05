Россия совершила поставку на полуостров Крым газовых турбин производства немецкой компании Siemens в обход санкций Евросоюза, которые запрещают поставку на полуостров энергетических технологий для европейских компаний.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванные источники, близкие к ситуации.

На данный момент неизвестно, осуществлялась ли поставка оборудования с согласия немецкой корпорации или нет. В случае если Siemens знала об этом, компания может оказаться под угрозой потенциального обвинения в нарушении санкционного режима.

На полуострове Крым строятся две электростанции общей мощностью 940 мегаватт, которые должны будут обеспечить жителей полуострова бесперебойной электроэнергией.

Агентство отмечает, что в Siemens на данный момент никак не прокомментировали данную новость.