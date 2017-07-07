Особый противопожарный режим в настоящий момент действует в 41 регионе России, МЧС держит на особом контроле вопросы оказания помощи пострадавшим в Сибири, заявил глава ведомства Владимир Пучков на встрече в Ново-Огарево с президентом России Владимиром Путиным перед его вылетом в Гамбург на саммит G20.

Пучков заверил, что МЧС особо контролирует вопросы восстановления жилья и инфраструктуры в пострадавших от пожаров районах. По его словам, наиболее сложная обстановка складывается в Якутии, Иркутской области, Забайкалье и Бурятии. Пучков сообщил, что противопожарный режим на особых условиях действует в 41 регионе России.

«На особом контроле находится оказание помощи пострадавшим при пожарах в Сибири. В настоящее время 1094 человека получили всю необходимую материальную помощь, компенсацию за утрату имущества, в пункте временного размещения проживают 188 человек, организовано питание, медицина, все службы», — сказал Пучков.

Министр сообщил главе государства, что авиация МЧС за прошедшие сутки защитила 21 населенный пункт. Пучков выделили ситуацию в Ульяновской области, где обстановка стабилизируется.