Министерство обороны Российской Федерации направило тяжелую инженерную технику для борьбы с лесными пожарами в Иркутской области. Об этом сообщил помощник командующего войсками Центрального военного округа полковник Ярослав Рощупкин.

«Самолеты ВКС России доставили из Абакана в Братск подразделения отдельной железнодорожной бригады Центрального военного округа, дислоцированной в Хакасии, и бульдозеры Т-170 для обустройства минерализованных полос и отсечения огня», — сказал Рощупкин.

Среди наземных сил, которые участвуют в ликвидации пожаров, 50 военнослужащих и сотрудников военного лесничества, а также вертолеты Ми-8. Как пишет ТАСС, координация подразделений происходит из центра регионального управления штаба Центрального военного округа в Екатеринбурге. Там же проводится полный мониторинг обстановки с природными пожарами на территории Поволжья, Урала и Сибири.