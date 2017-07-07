За минувшие сутки в Иркутской области было потушено пять пожаров на общей площади 430 га, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«В локализованном состоянии на утро 7 июля зарегистрирован один лесной пожар в Чунском районе на площади 1150 га. На землях лесного фонда действует один пожар в Усть-Илимском районе, его площадь 3 га», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на землях ФБГУ «Заповедное Прибайкалье» было зарегистрировано четыре пожара. В настоящий момент они локализованы.

С начала года в регионе было выявлено 839 нарушение правил пожарной безопасности и выписано 853 штрафа.