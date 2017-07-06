На 197-м километре трассы Уфа – Инзер населенного пункта Серменово в Белорецком районе Башкирии произошло столкновение двух автомобилей, иномарки «Рено Логан» и «Газели».

В результате происшествия погибли пять человек, среди них двое детей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ГИБДД по республике.

«В результате столкновения погибли пять человек –– мужчина, женщина и двое детей из «Рено», а также водитель «Газели», –– сообщили в пресс-службе ведомства.

На место выехала следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства случившегося.