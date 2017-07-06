В Свердловской области автомобиль «Нива» столкнулся с Peugeot Boxer, 61-летний мужчина за рулем отечественной машины погиб. Также в аварии пострадали три пассажирки иномарки, их доставили в больницу города Ачит, сообщает управление ГИБДД по региону.

Авария произошла на 190-м километре трассы Пермь-Екатеринбург около 3:40 по местному времени. По данным ГИБДД, причиной ДТП стало то, что водитель «Нивы» выехал на встречную полосу.

Мужчина 1990 года, управлявший Peugeot, не пострадал в аварии.