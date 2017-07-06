Столкновение легкового автомобиля с грузовиком в Туапсинском районе Краснодарского края унесло жизни четырех человек, передает пресс-служба главного управления МВД РФ по региону.

«Авария произошла около 14:00 мск на горном участке автодороги М-4 «Дон», между населенными пунктами Горский и Дефановка», — говорится в сообщении пресс-службы.

По информации МЧС по краю, водитель легкового автомобиля Nissan Almera, двигаясь со стороны Краснодара, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем «ГАЗ». В результате ДТП погибли водитель и три пассажира легкового автомобиля.

На месте происшествия работают службы ДПС и следственно-оперативная группа.