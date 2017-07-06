Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили новый вирус, опасных для смартфонов с операционной системой Android, который незаметно для пользователя подписывает смартфоны на различные платные сервисы.

По данным «Лаборатории Касперского», общее количество заражений в настоящее время составило 3,816 тысяч.

Как говорится в сообщении компании, российская версия «трояна» Xafekopy умеет заходить на сайты операторов «большой четверки» и получать подтверждение подписки на платные сервисы.

Как отметили IT-специалисты компании, «троян» был создан группой китайскоговорящих разработчиков. Россия заняла второе место по числу атакованных вирусом смартфонов, что составило четверть от общего числа зараженных гаджетов. Больше всего от атаки вредоносного ПО пострадали Индия.