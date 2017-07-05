В Китае обнаружен вирус-вымогатель, схожий с WannaCry, сообщил телеканал CGTN со ссылкой на разработчиков мобильных приложений Cheetah Mobile.

Вредоносное ПО под названием Green Hat блокирует операционную систему. При загрузке компьютера всплывает окно с номером аккаунта в мессенджере QQ.

Пользователю предлагается связаться с вымогателем и заплатить за разблокировку файлов на компьютере или смартфоне.

Представитель Cheetah Mobile Ли Тецзюнь отметил, что Green Hat отличается от других вирусов-вымогателей тем, что его разработчик опубликовал номер своего аккаунта в QQ.

«Не стоит паниковать, вирус Green Hat не сильно распространился в Китае. Пользователям достаточно обновить антивирусные программы», — отметил эксперт.

В результате атаки вируса WannaCry пострадали более 200 тысяч пользователей в 150 странах.