Сотни человек в России из числа пользователей смартфонов под управлением Android подверглись атаке нового вируса, который используется для хищения денег при использовании SMS-банкинга, антивирусные программы пока бессильны, заявила компания Group-IB, занимающаяся расследованием киберпреступлений.

Глава отдела динамического анализа вредоносного кода Group-IB Рустам Миркасымов рассказал, что компания зарегистрировала сотни обращений пользователей в связи с заражением их устройств новым вирусом.

Новый вирус используется для хищения денег у пользователей интернет-банкинга. Вирус распространяется при помощи MMS, в котором приходит имя знакомого пользователю абонента и ссылка. При нажатии на ссылку происходит «незаметная» установка вируса, который заменяет собой стандартную программу для рассылки SMS и просит права администратора. После этого программа принимается рассылать себя контактам из телефонной книги абонента.

Затем вирус делает запрос на номер SMS-банкинга и переводит средства со счета пользователя на счета злоумышленников. Входящие сообщения о списании денег со счета программа перехватывает и скрывает, поэтому пользователь оказывается в неведении.

Вирус также способен показывать поддельные страницы авторизации популярных банковских приложений. Если пользователь вводит туда данные своей банковской карты, то они попадают к злоумышленникам.

Антивирусное ПО пока бессильно против нового вируса. В компании отметили, что у большинства обратившихся были установлены антивирусы, но они посчитали файл «чистым». Однако для работы вирусу необходима не только установка, но и разрешения, которые ему предоставляет сам пользователь.