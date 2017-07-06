Первый летный образец новой российской сверхтяжелой ракеты будет выпущен с облегченной грузоподъемностью в следствие использования трех ракетных модулей вместо пяти, передает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«С целью ускорения работ по созданию сверхтяжелой ракеты, но при этом экономии средств, предусматривается провести летные испытания первого образца в 2028 году с использованием облегченной версии ракеты», - сказал собеседник агентства.

Сообщается, что облегченная версия будет иметь грузоподъемность порядка 68-72 тонн, что почти на 30 тонн меньше основной версии.