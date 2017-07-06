Президент России Владимир Путин высоко оценил боевые характеристики новой российской ракеты Х-101. Об этом глава государства сообщил на заседании комиссии по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами.

«Эта ракета показала очень высокую степень надежности. Это действительно самое современное оружие, высокоточное и большой мощности. С приличной дальностью - 4,5 тыс. км», - подчеркнул Путин.

В среду российские ракетоносцы нанесли удар по объектам террористов В САР на границе провинций Хама и Хомс. В результате уничтожены три крупных склада террористов, а также их командный пункт в районе города Акербат, что подтверждено данными объективного контроля. Удар был нанесен новым крылатыми ракетами Х-101 с расстояния порядка тысячи метров в результате чего были уничтожены три крупных склада террористов и командный пункт около города Акербат.