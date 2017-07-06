Президент России Владимир Путин в статье для немецкого издания Handelsblatt заявил, что прежние экономические модели себя исчерпали, а односторонние и политически мотивированные санкции являются одной из форм протекционизма.

Статья Путина публикуется в Handelsblatt в преддверии саммита G20 в Гамбурге. Президент России заявил в статье, что считает саммит «двадцатки» важнейшей площадкой для обсуждения мировых проблем, которая конструктивно себя зарекомендовала, в том числе, в вопросах преодоления финансового кризиса.

По мнению Путина, теперь целью лидеров «двадцатки» должно быть преодоление протекционизма для развития новых экономических моделей.

«Перед нами стоят действительно масштабные задачи. Прежние экономические модели практически исчерпали себя, протекционизм превращается в норму, а его скрытой формой становятся односторонние, политически мотивированные санкционные ограничения в торговле и инвестициях», — написал Путин.

Президент России назвал такие санкции не только бесперспективными, но и противоречащими принципам G20 и интересам всех стран. Путин выразил уверенность, что рост глобальной экономики возможен только при условии открытых и основанных на единых нормах и стандартах торговых связях. Эти связи также способны стимулировать поступательное развитие отношений между странами, что заложено в принципах деятельности Всемирной торговой организации, отметил президент России.