Новое правительство Сербии не поддержит санкции Запада против России, об этом заявила премьер-министр республики Ана Брнабич.

В пятницу Брнабич провела первое заседание правительства Сербии в качестве прьемьер-министра и отметила, что новый кабинет министров будет придерживаться политики предыдущего парламента.

«Я четко сказала, что это правительство будет преемственным, что значит и то, что мы не будем вводить санкции к России. Мы постараемся проводить сбалансированную внешнюю политику. Евросоюз был и остается нашим стратегическим приоритетом из-за нас самих», — цитирует Брнабич «РИА Новости».

Она отметила, что Сербия должна брать пример с ЕС и учиться финансовой, бюджетной, трудовой дисциплине и этике, так как это имеет большое значение для граждан республики. Однако политика санкций Сербии не интересна.

«В данный момент санкции к России не в интересах Сербии», — сказала премьер-министр.

Ана Брнабич после вступлении в ложность премьера заявила, что Сербия будет выстраивать дружеские и плодотворные отношения с Россией.ё