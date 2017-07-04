Законопроект об ужесточении антироссийских санкций вызвал обеспокоенность у ряда энергокомпаний, в том числе Exxon Mobil и Chevron. Представители бизнеса полагают, что ограничительные меры приведут к остановке совместных с Россией проектов.

Особую тревогу вызывает пункт о запрете сотрудничества с российскими гражданами или компаниями, которые попадут под действие санкций, пишет The Wall Street Journal.

Лоббисты полагают, что санкции могут нанести удар по интересам США и, напротив, быть выгодны Москве.

Законопроект об ужесточении санкций против России и Ирана был одобрен сенатом конгресса США 15 июня. Документ пока не прошел рассмотрение в палате представителей конгресса и, соответственно, не был подписан президентом Дональдом Трампом, уточняет «РИА Новости».

Ранее с критикой законопроекта выступал госсекретарь США Рекс Тиллерсон. По его мнению, документ в случае принятия лишит Вашингтон гибкости в дипломатическом подходе к России.