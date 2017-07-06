Нападающий Фернандо Торрес и мадридский «Атлетико» договорились о продлении контракта еще на один сезон. Соглашение рассчитано до лета 2018 года.

Фернандо Торрес является воспитанником мадридского «Атлетико». В минувшем сезоне 33-летний форвард провел 45 матчей во всех турнирах, забив десять мячей, уточняет «Газета.ру».

Мадридский клуб занял третье место в чемпионате Испании. В Лиге чемпионов «матрасники» добрались до полуфинала, где уступили «Реалу».

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