Высокая организация Кубка конфедераций подтвердила, что Россия является футбольной страной, сообщил вице-премьер России, председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко.

«Я думаю, этим Кубком конфедераций мы доказали, что Россия — футбольная страна», — сказал он.

Мутко особенно отметил организацию турнира и активность самих болельщиков.

Ранее сообщалось, что впервые в истории Кубок конфедераций выиграла сборная Германии. В финале турнира она победила команду Чили со счетом 1:0. Матчи Кубка проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. На турнире побывали почти 40 тыс. зрителей, что стало третьим показателем в истории.