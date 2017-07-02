Футболист «Спартака» спровоцировал драку в матче с сербской командой
Массовая драка произошла в товарищеском матче между московским «Спартаком» и сербской командой «Вождовац».
На 77-ой минуте встречи защитник сербского клуба Марко Гайич грубо сыграл против форварда «красно-белых» Зе Луиша.
Спартаковец решил отомстить обидчику, в результате чего началась серьезная потасовка с участием основных и запасных игроков, передает «РИА Новости».
После того как игроки успокоились, арбитр встречи удалил с поля Зе Луиша и Гайича.
Встреча, которая проходила в Австрии, завершилась со счетом 3:2 в пользу российской команды.