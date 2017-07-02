Массовая драка произошла в товарищеском матче между московским «Спартаком» и сербской командой «Вождовац».

На 77-ой минуте встречи защитник сербского клуба Марко Гайич грубо сыграл против форварда «красно-белых» Зе Луиша.

Спартаковец решил отомстить обидчику, в результате чего началась серьезная потасовка с участием основных и запасных игроков, передает «РИА Новости».

После того как игроки успокоились, арбитр встречи удалил с поля Зе Луиша и Гайича.

Встреча, которая проходила в Австрии, завершилась со счетом 3:2 в пользу российской команды.