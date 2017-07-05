Делегации РФ и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик покинули переговоры гуманитарной подгруппы контактной группы в Минске в знак протеста против позиции Киева.

«Ирина Геращенко (представитель Киева) заявила, что Киев будет вести переговоры по вопросу обмена пленными только с ОБСЕ и «РФ-оккупантом», — сказала представитель ЛНР в подгруппе Ольга Кобцева, передает «Газета.ру».

После этого, сообщила Кобцева, представители ДНР и ЛНР покинули переговоры вместе с представителем РФ.