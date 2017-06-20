Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, в Кремле рассчитывают, что встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Петра Порошенко подтолкнет Киев к выполнению Минских соглашений.

«Мы хотели бы надеяться, что эти контакты на высшем уровне будут использованы нашими американскими коллегами для того, чтобы послать в Киев мощный сигнал в пользу необходимости имплементации Минских договоренностей», — заявил Песков.

Ранее сообщалось, что украинский лидер Петр Порошенко встретится сегодня в Вашингтоне в 12:00 по местному времени (18:00 мск) с президентом США Дональдом Трампом.