Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин на встрече с главой США Дональдом Трампом заявит о безальтернативности Минских соглашений.

По его словам, из-за ограничения во времени российский лидер вряд ли сумеет полностью изложить свое понимание ситуации в регионе.

«Но вместе с тем, безусловно, это будет хорошая возможность повторить российскую позицию о безальтернативности Минских договоренностей, необходимости выполнения Минских договоренностей и необходимости принятия мер для прекращения провокаций, которые, к сожалению, имеют место со стороны вооруженных сил Украины», — заявил Песков журналистам.

Встреча президентов России и США запланирована 7 июля на полях саммита G20 в немецком Гамбурге.