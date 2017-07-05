Глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов опроверг сообщения о проблемах с гостиницами для размещения болельщиков на чемпионате мира по футболу 2018 года и заявил, что все гости ЧМ будут полностью размещены в городах-организаторах мирового первенства.

В комментарии главы ведомства сказано, что распространяемая СМИ информация со ссылкой на итоговый доклад о деятельности Ростуризма в 2016 году о нехватке гостиниц в ряде городов, которые примут турнир, является следствием неверной трактовки информации, содержащейся в этом документе. Эти некорректные сведения не должны становиться поводом для беспокойства, отметил Сафонов.

«Строящиеся гостиницы полностью обеспечат потребность в местах для проживания болельщиков и будут введены в эксплуатацию своевременно. Работа по строительству коллективных средств размещения в городах — организаторах ЧМ-2018 ведется в плановом порядке под постоянным контролем Ростуризма», — заявил глава ведомства.

По его словам, дефицит номерного фонда отмечался на этапе планирования подготовительных мероприятий к ЧМ, а затем это стало поводом для строительства новых гостиниц. Сафонов призвал представителей СМИ не допускать впредь искажения объективной картины о подготовке к проведению мирового футбольного первенства.